Глобальное потребление вина в 2024 году снизилось к 2007 году на 12%

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Потребление вина в мире в 2024 году сократилось на 12% по сравнению с пиковым уровнем 2007 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Knight Frank.

При этом "немногие из ключевых винодельческих регионов мира остались незатронутыми" этим спадом.

Больше всех пострадали виноградники Новой Зеландии. Например, в регионе Мальборо их стоимость упала на 33% в 2024 году с исторического максимума 2023 года, заявил Курт Линдсей из Bayleys, компании-партнера Knight Frank на местном рынке.

Стоимость виноградников в регионе Лос-Карнерос в калифорнийской долине Напа снизилась в 2024 году на 15% по сравнению с предыдущим годом, в австралийской долине Баросса и французском регионе Кот-дю-Рон - на 10%.

Производство вина за последние 20 лет уменьшилось примерно на 20%, по данным Knight Frank. При этом у многих виноделов остается избыток запасов.

По словам Линдсея, излишки запасов в новозеландском Мальборо привели к снижению стоимости балкового вина (поставляется в больших контейнерах и разливается по бутылкам в пункте назначения) с 7 новозеландских долларов ($3,9) до 3 долларов за литр.

В Чили цена винограда сорта паис для балкового вина в минувшем году упала до $0,09 за кг, что примерно вдвое меньше себестоимости, отмечает главный винодел Miguel Torres Эдуардо Жордан.

Премиальные места для выращивания винограда, включая французскую Шампань, сохранили свою ценность, пишет FT.

В британском Эссексе стоимость виноградников подскочила на 20% в 2024 году.