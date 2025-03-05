В Белоруссии определили площадки для поиска редкоземельных металлов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии специалисты определили конкретные площадки, где по поручению президента будет производиться поиск редкоземельных металлов, сообщил через пресс-службу министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Сергей Масляк.

"В ходе назначения главой государства 4 марта меня министром природных ресурсов и охраны окружающей среды поставлена задача необходимости поиска редкоземельных элементов. В целях выполнения данного поручения сегодня руководством Минприроды с участием подведомственных организаций - государственных предприятий "НПЦ по геологии" и "Белгосгеоцентр" проведен так называемый "мозговой штурм" по выработке конкретных предложений в части определения конкретных перспективных для выявления редкоземельных элементов и металлов площадей (объектов)", - сказал Масляк.

"Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области", - добавил глава Минприроды.

Он сообщил, что специалисты проводят детальное изучение имеющегося фондового геологического материала "для определения состава и объема необходимых работ в целях последующей подготовки мероприятий в проект формируемой в настоящее время Минприроды государственной программы "Недра" на 2026-2030 годы".

Проект новой госпрограммы, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала текущего года на заседании совета по развитию геологоразведочной отрасли и недропользованию при Минприроды.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта поручил геологам отыскать в республике редкоземельные металлы. Он отметил, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения специалистов.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал заинтересованность в заключении соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и в покупке редкоземельных металлов у России. Лукашенко в конце февраля сообщал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным намечающуюся сделку между США и Украиной по редкоземельным металлам.