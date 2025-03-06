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Генсек ОДКБ заявил, что отправка европейских военных на Украину создаст опасную ситуацию

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Появление европейских военных контингентов на Украине может обострить ситуацию в регионе, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

"До сих пор эти (европейские военные - ИФ) контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона", - сказал Тасмагамбетов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Он заявил, что в случае их отправки на Украину ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи.

Тасмагамбетов считает, что население европейских стран не одобрит решение правительства на отправку военного контингента на Украину, "ведь это дополнительным бременем ляжет на плечи общества, даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях".

ОДКБ Украина Имангали Тасмагамбетов
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