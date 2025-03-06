Школа самбы "Бейжа-Флор" в 15-й раз стала победителем карнавала в Рио-де-Жанейро

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Школа самбы "Бейжа-Флор" (порт. колибри) признана победителем карнавала в Рио-де-Жанейро 2025 года, который завершился в ночь на среду (еще один день потребовался, чтобы жюри вынесло решение).

Шествие школы в этом году стало глубоко символичным. Во-первых, его посвятили памяти многолетнего руководителя коллектива Луиса Фернанду Рибейру ду Карму, который скончался от последствий заражения COVID-19 в 2021 году. Во-вторых, оно стало заключительным в карьере певца Негинью: онспел песню, под которую происходило представление школы на самбодроме "Маркис ди Сапукаи" в Рио-де-Жанейро. Негинью выступал за школу "Бейжа-Флор" на протяжении 50 лет и в этом году по окончании карнавала принял решение завершить карьеру.

В шествии принимали участие несколько тысяч танцоров, музыкантов, а также были задействованы несколько декорированных платформ "каррус", на которых также происходило театрализованное действо. Школа связала выступление с афробразильской традицией, которая близка афролатинским сообществам и из других стран Южной, Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

Обязательным элементом в выступлении каждой школы самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро является представление знаменосных дуэтов - знамя школы традиционно несет женщина в пышной юбке в сопровождении танцовщика-мужчины.

Школа "Бейжа-Флор" выступает под флагом сине-белого цвета с гербом в центре. На нем изображена колибри, пьющая нектар из цветка.

Школа "Бейжа-Флор" образована в Нилополисе, пригороде Рио-де-Жанейро, 25 декабря 1948 года. В этом году она стала чемпионом карнавала в Рио в 15-й раз. За время проведения карнавалов "Бейжа-Флор" дважды становилась трехкратным чемпионом: в 1976, 1977 и 1978 годах, а также в 2003, 2004 и 2005 годах. Это третья школа самбы Рио-де-Жанейро с наибольшим количеством побед на карнавалах после школ "Портела" и "Мангейра".

В этом году на второе место вышла школа "Гранди-Рио", на третье - "Императрис Леополдиненсе", на четвертом - школа самбы "Вирадоуру". "Портела" и "Мангейра" в этом году заняли пятое и шестое места.

Торжественный парад победителей карнавала состоится на самбодроме "Маркис ди Сапукаи" в Рио-де-Жанейро 8 марта.