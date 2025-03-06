Страны Северной Европы подписали соглашение о совместной сертификации боеприпасов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания подписали сертификационный документ для гармонизации процесса сертификации боеприпасов между странами Северной Европы, сообщило в четверг министерство обороны Финляндии.

"Цель гармонизации состоит в том, чтобы страны Северной Европы имели в своем распоряжении аналогичные типы боеприпасов. Общий процесс сертификации также позволил бы осуществлять совместные закупки боеприпасов для стран Северной Европы", - говорится в сообщении.

Документ является частью все более тесного сотрудничества Северных стран. Функциональная совместимость и совместные закупки укрепляют безопасность поставок во всем Северном регионе, отмечает минобороны.