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Хегсет рассказал, когда Трамп примет решение о возобновлении помощи Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп примет решение о возобновлении помощи Украине, когда убедится в стремлении киевских властей к мирному урегулированию, а пока помощь - на паузе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Как отметил президент, это пауза. Именно то, о чем он говорил с самого начала, пауза в ожидании подлинной приверженности пути к миру", - сказал Хегсет журналистам.

По его словам, Трамп очень внимательно следит за тем, что говорят и делают украинцы.

"И мы очень воодушевлены теми признаками, которые мы видим. В конечном счете, он примет решение, но пока это пауза", - отметил министр обороны.

Как заявил Хегсет, Трамп работает с обеими сторонами, и, по его мнению, только президент США может усадить Россию и Украину за стол переговоров.

"И я могу сказать вам, находясь за кулисами, что он сосредоточен на том, чтобы это произошло, и сегодня мы ближе, чем когда-либо", - добавил шеф Пентагона.

Ранее Вашингтон прекратил поставки военной помощи Киеву, однако в среду источник в администрации президента сказал, что США могут возобновить поставки оружия Украине, если президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение по редкоземельным металлам.

Дональд Трамп Пентагон США Украина Владимир Зеленский Пит Хегсет
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