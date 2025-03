Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Фото: Xinhua/ABACA/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг существенно снизились, при этом значения S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября прошлого года, сообщает Trading Economics.

Инвесторы оценивали опубликованные в четверг статданные. При этом ситуация вокруг импортных пошлин по-прежнему вызывает нервозность рынка.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей, сообщает Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 34% относительно предыдущего месяца и достиг рекордных $131,4 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения в январе до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс.

Цена акций Marvell Technology рухнула на 19,8%. Компания, выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, получила скорректированную прибыль в ноябре-январе практически на уровне ожиданий аналитиков, а также дала прогноз на текущий финквартал, который совпал с оценками экспертов. Инвесторы ждали большего, отмечает MarketWatch.

Стоимость других чипмейкеров также снизилась, в том числе Nvidia Corp. - на 5,7%, Broadcom - на 6,3%, Advanced Micro Devices - на 2,8%.

Котировки бумаг MongoDB Inc. упали почти на 27%. Разработчик систем управления базами данных дал прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод в $2,44-2,62 в расчете на акцию, что оказалось существенно хуже прогнозировавшихся аналитиками $3,38.

Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, в четвертом финквартале (завершился 1 февраля) увеличила чистую прибыль на 6,8%, но дала слабый прогноз выручки на текущий квартал и весь фингод. Акции компании потеряли в цене 8,2%.

Сеть универмагов Macy's Inc. вернулась к чистой прибыли в четвертом финквартале (закончился 1 февраля), однако сократила выручку и дала разочаровавшие инвесторов прогнозы на текущий финквартал и фингод. Котировки акций компании опустились на 0,7%.

Кроме того, подешевели бумаги автопроизводителей: General Motors - на 2,6%, Ford Motor - на 0,4%, Stellantis - на 1,1% и Tesla - на 5,6% после существенного роста по итогам торгов в среду.

Производитель полупроводниковых компонентов ON Semiconductor Corp. предпринял очередную попытку купить конкурирующую Allegro MicroSystems Inc., оценив ее в $6,9 млрд. Стоимость акций Onsemi опустилась на 5,6%, в то время как Allegro MicroSystems подскочила на 5,7%.

Бумаги Boeing Co. подешевели на 2,9%, Netflix Inc. - на 8,5%, Palantir Technologies - на 10,7%, Amazon.com Inc. - на 3,7%, International Business Machines - на 1,1%, Microsoft Corp. - на 1%, Apple Inc. - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 427,51 пункта (на 1%) и составил 42579,08 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 104,11 пункта (на 1,8%) - до 5738,52 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 483,48 пункта (на 2,6%) и завершил сессию на отметке 18069,26 пункта.