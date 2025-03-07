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Трамп планирует ввести списки стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над новым запретом на поездки в США для граждан определенных стран, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники издания, власти США собираются составить "красный список" стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США.

Один из источников отметил, что предлагаемый "красный список" в настоящее время состоит в основном из стран, гражданам которых въезд в США был запрещен ранее, при прошлой администрации Трампа.

Издание уточняет, что в прошлый раз среди таких стран были Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

По словам одного из чиновников, в проекте предварительно предлагается включить Афганистан в группу стран, гражданам которых будет категорически запрещен въезд в США.

Отмечается, что также в планах создание "оранжевого списка" стран, гражданам которых доступ в США будет ограничен, но не запрещен полностью. Заявители из таких стран должны будут пройти очное собеседование.

Странам, относящимся к третьей, "желтой группе", будет предоставлено 60 дней на устранение некоторых выявленных недостатков, иначе они будут добавлены в красный или в оранжевый список, сообщили источники.

Пока неизвестно, попадут ли под запрет люди с уже действующими американскими визами и будут ли эти визы аннулированы. Также неясно, будут ли затронуты владельцы грин-карт, получившие разрешение на постоянное проживание в США.

Венесуэла Иран Йемен Афганистан Дональд Трамп США
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