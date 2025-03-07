Премьер-министр Франции считает, что политика Трампа ведет к подрыву мирового порядка

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что президент США Дональд Трамп способствует разрушению международного порядка.

"Вы спрашиваете, являются ли США нашим союзником. Разве союзник тот, кто решает перейти в лагерь наших противников, примкнуть к тем, кто нарушает мировой порядок?" - сказал он телеканалу CNEWS.

"Нет, это не враг. Это называется "разрушение мирового порядка", - ответил он на вопрос, можно ли назвать такого союзника врагом.

Байру упрекает Трампа в том, что американский президент "превращает своих союзников в противников и обостряет тем самым обстановку в мире". Премьер считает, что "Трамп переформировывает альянсы", которые действуют со времен Второй мировой войны.

"Единственное, в чем я согласен с Трампом - это в том, что Европе придется защищаться своими силами", - сказал Байру.

Говоря о планируемых американских пошлинах, он отметил, что "Трамп объявил Европе торговую войну, которая обернется проблемами для французской экономики".