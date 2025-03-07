В аэропорту Алма-Аты задержали мужчину, захватившего сотрудницу в заложницы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Алма-Аты пассажир с ножом напал на сотрудницу службы досмотра и удерживал ее в течение семи минут, затем его задержали, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Около 11:45 местного времени в терминале внутренних рейсов в зону предполетного досмотра подошёл деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом", - говорится в пресс-релизе.

Семь минут спустя напавшего обезоружили сотрудники линейного отдела полиции на территории аэропорта и сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта, добавили на предприятии.

Перед задержанием еще один пассажир предложил напавшему себя вместо заложницы, и, когда напавший отвлекся, отобрал у него нож. После этого нарушителя схватили полицейские.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде", - сообщила пресс-служба главы государства.