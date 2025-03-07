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В Nestle отметили связь числа детей в семье с выбором детского питания

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Родители с меньшим количеством детей покупают более дорогое питание для младенцев, сказала Financial Times глава сегмента продуктов питания швейцарской Nestle Серена Эбаутбоул. По ее словам, люди с меньшим числом детей или с единственным ребенком, как правило, тратят больше.

"Отчетливо наблюдается снижение числа детей в расчете на домохозяйство, - заявила она. - И это стимулирует премиумизацию".

Премиумизация - стратегия, предполагающая стимулирование покупателей к покупке более дорогих товаров, но в меньшем количестве. Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, прибегает к ней для предотвращения сокращения клиентской базы и покрытия возросших расходов на ингредиенты. Этот подход используют и другие компании потребительского сектора, пишет FT.

Nestle с его помощью пытается компенсировать влияние на бизнес со стороны стабильного снижения рождаемости в развитых и развивающихся странах и при этом отмечает, что тенденция стимулирует спрос на ее премиальное питание для младенцев, включая продукцию брендов Sinergity, NAN и Illuma.

Две трети мирового населения живут в странах, где уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства населения, составляющего 2,1 ребенка в расчете на женщину.

По словам Эбаутбоул, отчасти это связано с тем, что женщины рожают позже, когда они обычно более финансово стабильны, и это также положительно влияет на рост продаж дорогих брендов.

Ее подразделение делает акцент на продажах премиального детского питания и стремится снизить себестоимость наиболее дешевых брендов.

В 2024 году рост реализации продуктов питания Nestle для младенцев был в диапазоне 1-3% (low single-digit), поддержку ему оказали продажи премиального бренда NAN и бюджетного Lactogen.

В 2025-2027 годах компания рассчитывает наращивать продажи питания для младенцев в среднем на 2-3%, питания для детей более старшего возраста - на 3%, питания для взрослых (включая добавки для женщин и возрастных лиц) - на 5%.

Сегмент продуктов питания - третий по величине для Nestlе после сегментов кофе и товаров для животных. В него в том числе входят растворимые напитки и сухое молоко, в частности бренды Nesquik, Milo и Nido.

Nestle NAN Серена Эбаутбоул Швейцария
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