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США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США вместе с Германией и Финляндией разрушило онлайн-инфраструктуру российской криптобиржи Garantex, поскольку она подозревается в нарушении санкций и отмывании преступных доходов, говорится в заявлении министерства.

Garantex в четверг сообщил о блокировке его кошельков эмитентом крупнейшего стейблкоина USDT (токен привязан к стоимости доллара США) компанией Tether на 2,5 млрд руб. В тот же день биржа приостановила оказание всех услуг, включая выводы криптовалют. Позднее на сайте Garantex появилась заглушка о том, что ресурс конфискован Секретной службой США (USSS).

Согласно заявлению министерства юстиции США, 6 марта правоохранительные органы страны под руководством USSS изъяли три домена, которые использовались биржей для проведения операций (Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy). Германия и Финляндия, сотрудничая с США, конфисковали серверы, обеспечивавшие работу биржи.

США также заявили, что ранее получили копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую отчетность. Кроме того, правоохранительные органы Соединенных Штатов также заморозили более $26 млн средств, используемых для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег, сказано в заявлении.

По данным США, Garantex в период с 2019 по 2025 год контролировали и управляли гражданин Литвы, живущий в РФ, Алексей Бесчоков, и гражданин России, живущий в ОАЭ, Александр Мира Серда. Американские власти обвиняют администраторов биржи в сговоре с целью отмывания денег.

Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года из-за подозрения в отмывании средств. В феврале 2025 года биржа попала в санкционные списки ЕС.

США Германия Финляндия Garantex
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