Россиянина в ФРГ приговорили к пожизненному сроку за убийство двух украинцев

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россиянина в Германии приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве двух находившихся в стране на лечении украинских солдат после бытовой ссоры, сообщает в пятницу немецкий журнал Spiegel.

"Второй региональный суд города Мюнхен признал 58-летнего подозреваемого виновным в убийстве 27 апреля 2024 года двух мужчин в возрасте 23 и 36 лет и приговорил его к пожизненному заключению", - цитирует Spiegel приговор суда.

Согласно сообщению, приговоренный россиянин признался, что совершил убийство будучи нетрезвым после того, как украинцы якобы оскорбили его во время совместного распития алкоголя.

Как передает издание, осужденный раскаялся в содеянном.