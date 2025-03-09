США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - США во время подготовки к встрече глав МИД G7 в Канаде заблокировали предложение создать структуру, которая будет отслеживать "теневой флота", перевозящий, как заявляют на Западе, российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"США отвергли канадское предложение о создании структуры по поиску так называемого "теневого флота", - говорится в сообщении.

Также, по данным агентства, Вашингтон отказался о идеи создания в рамках G7 "структуры по выявлению случаев обхода санкций против РФ".

Кроме того, Штаты, по информации Bloomberg, выступили против упоминания в коммюнике от имени министров иностранных дел "большой семерки" слова "санкции" в разделе о России.

При этом в публикации отмечается, что Вашингтон настаивает на более жестких формулировках относительно некоторых действий Китая.

Встреча глав МИД стран G7 состоится на следующей неделе в Канаде.