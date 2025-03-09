Мужчину, забравшегося на Биг-Бен с палестинским флагом, арестовали

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Лондоне арестован мужчина, который забрался на часовую башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен) с палестинским флагом, сообщает Associated Press.

Он залез на башню еще в субботу и слез после полуночи после беседы с переговорщиками.

Значительную часть субботы движение в районе Вестминстерского моста и близлежащих улиц было перекрыто. Рядом с полицейскими кордонами также собралась небольшая группа протестующих, которые выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.

Из-за инцидента были отменены экскурсии в Вестминстерский дворец.