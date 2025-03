Фондовые индексы США выросли в пятницу, но снизились по итогам недели

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе высоковолатильные торги в пятницу, но снизились по итогам недели.

Недельное падение S&P 500 составило 3,1%, став максимальным с сентября, Dow Jones потерял 2,4%, Nasdaq - 3,5%.

В ходе сессии в пятницу снижение индексов в какой-то момент достигало 1%, однако поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете.

Пауэлл отметил, что американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность. Он в очередной раз повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.

Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в феврале и неожиданный рост безработицы.

Количество рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 151 тыс., тогда как опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали увеличение на 160 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 125 тыс., а не на 143 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в феврале повысилась до 4,1%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на январском уровне 4%.

"Опубликованные данные подсвечивают очевидное: экономика США немного ослабляется, но, что более важно, мы не видим спада, - отмечает аналитик Allianz Investment Management Чарли Рипли. - Отчет по рынку труда показывает, что Федеральная резервная система может воздерживаться от корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие пару заседаний, оценивая потенциальные последствия американских пошлин для инфляции".

Федрезерв, вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США для корректировки ставки, заявил президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в пятницу стали акции International Business Machines Corp., подорожавшие на 5,2%. Уверенный подъем также показали бумаги Verizon Communications Inc. (+4,1%), McDonald's Corp. (+3,5%), Caterpillar Inc. (+2,7%).

Лидерами падения стали акции Walmart Inc. (-3,1%), Boeing Co. (-2,7%), JPMorgan Chase & Co. (-1,7%).

Капитализация Broadcom Inc. выросла на 8,6% по итогам торгов благодаря сильной отчетности компании. Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в первом квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль в 4,2 раза. Кроме того, она дала хороший прогноз выручки на текущий период.

Между тем, стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise (HPE) рухнула на 12%. Чистая прибыль и выручка поставщика решений и оборудования для сфер IT и телекоммуникационных услуг в первом финквартале выросли, однако его прогноз на второй финквартал разочаровал инвесторов.

Цена акций аптечной сети Walgreens Boots Alliance поднялась на 7,5%. Ранее стало известно, что компания будет куплена фондом прямых инвестиций Sycamore Partners примерно за $10 млрд.

Рыночная стоимость Gap Inc., владеющей сетью магазинов одежды, подскочила на 18,8%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом финквартале на 11% и дала хороший прогноз на год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу увеличился на 222,64 пункта (0,52%) и составил 42801,72 пункта.

Значение S&P 500 возросло на 31,68 пункта (0,55%) - до 5770,2 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 126,97 пункта (0,7%), составив 18196,22 пункта.