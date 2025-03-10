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Китай с 20 марта введет импортные пошлины на некоторые с/х товары из Канады

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Китай с 20 марта введет пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары, импортируемые из Канады. Об этом сообщил Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР в субботу.

Тарифы в размере 100% будут введены на горох, рапсовое масло и шрот, 25% – на аквапродукцию и свинину.

Китай является вторым по величине торговым партнером Канады после США. Канада экспортировала в 2024 году в КНР продукцию на сумму $47 млрд.

Китай Канада
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