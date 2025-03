Акции DoorDash и Williams-Sonoma войдут в расчет индекса S&P 500

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Акции сервиса доставки еды DoorDash, ритейлера Williams-Sonoma Inc., медиа-компании TKO Group Holdings и нефтегазовой Expand Energy будут включены в расчет американского фондового индекса S&P 500 с 24 марта, сообщил индексный провайдер S&P Dow Jones Indices.

Они заменят бумаги BorgWarner, Teleflex Inc., Celanese и FMC Corp..

В индекс S&P 100 войдут акции Palantir Technologies, Intuitive Surgical и ServiceNow Inc., при этом будут исключены бумаги Dow Inc., Kraft Heinz Co. и Ford Motor.

В индекс компаний средней капитализации S&P MidCap 400 войдут акции V.F. Corp., Alaska Air Group, Hims & Hers Health Inc., Bath & Body Works, ATI Inc., EchoStar Corp. Между тем из него уйдут бумаги Teradata Corp., Chemours Co., Neogen Corp..