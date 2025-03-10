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В Эстонии распалась правящая коалиция

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии в понедельник распалась правящая коалиция, из нее вышла Социал-демократическая партия.

"В правительстве было две правые и одна левая партии, что делало невозможным быстро принимать решения в то время, когда Эстонии необходимо быстро продвигаться вперед", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал (Kristen Michal).

Он сообщил, что новую правящую коалицию составят Партия реформ и "Эстония 200".

По словам премьера, будущее правительство намерено урегулировать налоговую политику, в том числе увеличить налоги на прибыль корпораций и не повышать подоходный налог с физических лиц.

Михал пообещал, что будет изменена Конституция и на муниципальных выборах больше не будут участвовать проживающие в республике граждане России и Белоруссии. Для неграждан предстоящие в октябре выборы станут последними, в которых они смогут принять участие.

Кроме того, премьер заявил, что новая коалиция намерена увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП.

Михал добавил, что намерен уже во вторник предложить президенту республики Алару Карису (Alar Karis) кандидатов в будущее правительство.

После ухода социал-демократов в общей сложности Партия реформ и "Эстония 200" могут рассчитывать на небольшое большинство в парламенте: 52 голоса из 101.

Эстония Кристен Михал
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