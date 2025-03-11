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Американский телескоп стартует на орбиту для изучения первых мгновений Вселенной

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская космическая обсерватория SPHEREx, предназначенная для исследования Вселенной в первые мгновения ее возникновения, во вторник стартует на орбиту, сообщает NASA.

Аппарату предстоит собрать данные, проливающие свет на так называемый инфляционный момент, когда в первые мгновения после Большого взрыва вселенная претерпела практически моментальное экспоненциальное расширение.

SPHEREx будет составлять карту Вселенной, собирая данные в оптическом и инфракрасном свете. Телескоп способен распознавать инфракрасный свет, который трудно наблюдать с Земли. Спектрофотометр будет использован для создания карты всего небесного свода в 102 инфракрасных диапазонах и сбора данных о миллиарде небесных объектов.

Миссия SPHEREx продлится 2,5 года, за это время аппарат создаст первую инфракрасную 3D-карту Вселенной.

Стоимость спутника массой около полтонны оценивается в $488 млн. Для запуска SPHEREx будет использована ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Пуск состоится с базы Космических войск США Ванденберг в Калифорнии в понедельник в 20:10 по времени Тихоокеанского побережья США (во вторник в 06:10 по Москве).

Ракета Falcon 9 также выведет на орбиту четыре американских спутника, созданных в рамках проекта PUNCH для исследования солнечной короны и солнечного ветра.

NASA SpaceX Falcon 9 США
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