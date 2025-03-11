В Узбекистане при взрыве на крупном химзаводе есть погибший и пострадавшие

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Узбекистане на крупном химическом заводе "Навоиазот" произошел взрыв, вызвавший пожар; один человек погиб и 11 пострадали, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар тушат десять расчетов.

На территорию предприятия прибыли руководители правоохранительных органов, ведется расследование инцидента.

"Навоиазот" - крупнейшее химпредприятие Узбекистана, введено в строй в Навои в 1964 году. Оно специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.