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В Узбекистане при взрыве на крупном химзаводе есть погибший и пострадавшие

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Узбекистане на крупном химическом заводе "Навоиазот" произошел взрыв, вызвавший пожар; один человек погиб и 11 пострадали, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар тушат десять расчетов.

На территорию предприятия прибыли руководители правоохранительных органов, ведется расследование инцидента.

"Навоиазот" - крупнейшее химпредприятие Узбекистана, введено в строй в Навои в 1964 году. Оно специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.

Узбекистан МЧС Навоиазот Навои
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