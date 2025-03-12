Импорт золота в Индию в 2024 году вырос на 9% до 812 т

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Индия в 2024 году, по данным министерства торговли и промышленности страны, импортировала 812 тонн золота на $58,1 млрд.

В натуральном выражении импорт вырос на 9%, в стоимостном - на 36%.

Основными поставщиками были Швейцария (274 тонны на $21,5 млрд) и ОАЭ (164 тонны на $12,9 млрд). Ввоз напрямую из РФ был несущественным ($0,3 млн).

Министерство торговли и промышленности Индии несколько раз корректировало данные по импорту золота за январь-ноябрь 2024 года, поскольку в них закралась ошибка из-за двойного счета. Аналитик World Gold Council (WGC) Кавита Чако оценивала разницу в $12 млрд или 82 тонны.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. По данным WGC, потребительский спрос на золото в Индии в 2024 году составил 803 тонны, еще 73 тонны закупил Резервный банк Индии – центральный банк страны.