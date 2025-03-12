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Брюссель подтверждает роль ЕС как координатора СВПД по иранской ядерной программе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз остается координатором Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, как это обозначено в резолюции Совета безопасности ООН 2231, заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Роль ЕС в отношении СВПД была и остается неизменной", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе в среду, отвечая на вопрос, не утрачивает ли ЕС свою роль координатора СВПД в связи с активизацией шагов США, РФ и Китая в отношении иранской ядерной программы.

"В связи с тревожным расширением иранской ядерной программы как никогда срочно необходимо надежное дипломатическое решение. Цель предотвращения производства Ираном ядерного оружия разделяется всем международным сообществом и твердо поддерживается Европейским союзом", - отметил аль-Ануни.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил, что направил руководителю Исламской республики Иран аятолле Хаменеи послание, посвященное иранской ядерной программе, с предложением переговоров.

В свою очередь китайский МИД заявил в среду, что представители КНР, Ирана и РФ проведут в Пекине в пятницу, 14 марта, встречу по иранской ядерной проблеме.

ЕС Евросоюз Иран
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