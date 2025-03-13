Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует к МКС

Подготовка к запуску космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 к МКС в космическом центре Кеннеди Фото: AP/TASS

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым и тремя астронавтами в составе экипажа в четверг по московскому времени стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем планируется в среду в 19:48 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02:48 по Москве). Примерно через 10 минут после запуска корабль отделится от второй ступени ракеты и начнет автономный полет к МКС, стыковка с которой предполагается примерно через 10 часов.

В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова, который в настоящее время работает на МКС, должен будет вернуться на Землю через несколько дней после прибытия Crew-10 в зависимости погодных условий в районе приводнения у побережья Флориды.