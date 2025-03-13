Иудеи готовятся отметить Пурим

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В четверг с заходом солнца приверженцы иудаизма начнут отмечать Пурим - свой самый веселый праздник, который напоминает о чудесном спасении евреев от гибели во время царствования персидского царя Артаксеркса.

По преданию, один из фаворитов царя, Аман, задумал уничтожить персидских евреев, однако царица Эстер, еврейка по национальности, сумела убедить мужа позволить евреям нанести превентивный удар. В результате было разоружено и избито немало врагов еврейского народа, а самого Амана евреи казнили и по местному обычаю отрезали ему уши.

В память о победе над антисемитами древности иудеи каждый год устраивают в Пурим карнавал, а в синагогах идут спектакли, напоминающие о тех далеких событиях.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода пожелал единоверцам провести пышные трапезы в этот день, обменяться угощением с друзьями, сделать подарки бедным.

"Мы должны знать, что даже самые тяжелые события посланы нам по великому замыслу Всевышнего. Какими бы темными ни были времена, они закончатся. Нам же следует смиренно и достойно переносить трудности, не ожесточаться и лишь укреплять свою веру. Когда в своей жизни мы сталкиваемся с испытаниями, нужно помнить, что вместе с ними нам даны силы и возможности их преодолеть", - говорится в поздравлении главы еврейской общины России.