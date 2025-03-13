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Сенаторы-демократы намерены отклонить законопроект о финансировании правительства США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что его коллеги откажутся принимать предложенный республиканцами и принятый палатой представителей законопроект, предотвращающий шатдаун и продлевающий финансирование правительства до 30 сентября, передают американские СМИ.

"Финансирование правительства должно решаться двухпартийно, но республиканцы выбрали партийный путь, разработав свою резолюцию (о временном финансировании - ИФ) без какого-либо участия демократов в Конгрессе", - сообщил Шумер на заседании в сенате.

Демократы выступают за принятие резолюции о временном финансировании на срок до 11 апреля, который бы предоставил сенаторам больше времени, чтобы договориться об устраивающем обе стороны варианте.

Республиканцы контролируют 53 места в Сенате, но им нужно 60 голосов, чтобы провести свой законопроект.

Ранее законопроект, предотвращающий шатдаун и продлевающий финансирование правительства до 30 сентября, был принят палатой представителей США.

Текущее финансирование истекает в пятницу в 23:59 по времени Вашингтона.

Вашингтон Конгресс Чак Шумер Сенат США
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