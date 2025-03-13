Поиск

США могут ограничить поставки Киеву ATAСMS

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пентагон может продолжить поставлять Украине армейские тактических ракетные комплексы ATACMS, но в ограниченных количествах, сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на американский армейский источник.

"Министерство обороны США сообщило Украине, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, союзники США и НАТО считают системы противовоздушной обороны гораздо более востребованными", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, хотя поставки Вашингтоном оружия Киеву возобновились, официальные лица признали, что ATACMS у Киева больше нет.

Американский чиновник заявил, что в целом США предоставили украинцам около 40 таких ракетных комплексов, но "они закончились в конце января".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки американского вооружения Украине через польский хаб возобновлены после перерыва.

В начале марта польские власти сообщили о полном прекращении поставок американской военной помощи Украине, которые осуществлялись через Польшу.

Во вторник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь Украине может быть возобновлена, если Киев покажет заинтересованность в мирных переговорах с Москвой.

Позднее представитель Белого дома Кэролайн Левитт охарактеризовала американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии как продуктивные и позитивные.

Марко Рубио США НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Спецпосланник Трампа Уиткофф на этой неделе посетит РФ

Что произошло за день: среда, 12 марта

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины

Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины

Премьер Финляндии исключил отправку страной миротворцев на Украину

Канада 13 марта введет ответные пошлины в 25% на некоторые товары из США

В Вашингтоне не ждут простых переговоров по украинскому урегулированию

Власти Франции видят в конфискации активов РФ серьезные риски для экономики

Власти Франции видят в конфискации активов РФ серьезные риски для экономики
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6005 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });