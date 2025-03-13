Нефть Brent немного подешевела до $70,87 за баррель

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве составляет $70,87 за баррель, что на 8 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $1,39 (2%) до $70,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 13 центов до $67,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,43 (2,2%) до $67,68 за баррель.

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали ослабление курса доллара, повышающее спрос на сырьевые товары со стороны владельцев других валют, и лучшие, чем ожидалось, данные по американской инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9%. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%.

Слабость доллара США оказывает поддержку ценам на нефть, а уход инвесторов из рисковых активов на финансовых рынках прекратился после последних данных об инфляции, отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста – на 2 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 5,74 млн баррелей, дистиллятов – уменьшились на 1,56 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,61 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне.

"Падение запасов бензина и дистиллятов отражает повышенную активность в ключевых секторах экономики, включая транспорт и промышленность, - написал аналитик XS Антонио ди Джакомо. - Это говорит о том, что энергопотребление остается на высоком уровне, что может поддержать цены в краткосрочной перспективе".