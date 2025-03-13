Поиск

Нефть Brent немного подешевела до $70,87 за баррель

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве составляет $70,87 за баррель, что на 8 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $1,39 (2%) до $70,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 13 центов до $67,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,43 (2,2%) до $67,68 за баррель.

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали ослабление курса доллара, повышающее спрос на сырьевые товары со стороны владельцев других валют, и лучшие, чем ожидалось, данные по американской инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9%. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%.

Слабость доллара США оказывает поддержку ценам на нефть, а уход инвесторов из рисковых активов на финансовых рынках прекратился после последних данных об инфляции, отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста – на 2 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 5,74 млн баррелей, дистиллятов – уменьшились на 1,56 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,61 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне.

"Падение запасов бензина и дистиллятов отражает повышенную активность в ключевых секторах экономики, включая транспорт и промышленность, - написал аналитик XS Антонио ди Джакомо. - Это говорит о том, что энергопотребление остается на высоком уровне, что может поддержать цены в краткосрочной перспективе".

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко вылетел в Москву

Что случилось этой ночью: четверг, 13 марта

Совет национальной безопасности создается в Сирии

Совет национальной безопасности создается в Сирии

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Спецпосланник Трампа Уиткофф на этой неделе посетит РФ

Что произошло за день: среда, 12 марта

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины

Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины

Премьер Финляндии исключил отправку страной миротворцев на Украину

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6007 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });