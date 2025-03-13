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РФ начала исследования запасов рыбы у берегов Гвинеи-Бисау впервые за 35 лет

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российское научно-исследовательское судно (НИС) "Атлантниро" начало работы в водах Республики Гвинея-Бисау в рамках Большой африканской экспедиции, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

"Основная цель исследований – оценка биомассы демерсальных (придонных) водных биоресурсов. Ранее "Атлантида" (это судно также работает у берегов Африки - ИФ) выполнила оценку численности и биомассы эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб. Теперь ученые будут изучать состояние популяций, обитающих на шельфе и верхней части континентального склона до глубины 800 метров", - говорится в пресс-релизе.

На борт НИС также прибыли три бисайских специалиста, которые будут работать вместе с российскими коллегами в предстоящей экспедиции. Примечательно, что последняя съемка по оценке биомассы демерсальных водных биологических ресурсов в зоне Республики Гвинея-Бисау проводилась в 1990 году.

Специалисты из России и Гвинеи-Бисау согласовали программу совместных исследований. Планируется выполнить около 70 донных тралений, 38 гидрологических станций и 19 планктонных станций.

В настоящее время "Атлантниро" вышло из порта Бисау и следует к месту проведения исследований, заключает пресс-служба.

Как сообщалось в Калининграде в августе 2024 года был дан старт Большой африканской экспедиции, которая пройдет в экономических зонах 18 государств и завершится весной 2026 года. Она даст комплексную оценку запасов морских биоресурсов у побережья всего африканского континента. Россия надеется получить по ее итогам увеличенные квоты на вылов различных видов рыбы. На сегодня они составляют 100 тыс. тонн в год.

Росрыболовство Гвинея-Бисау
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