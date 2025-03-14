Лукашенко приглашен выступить в Совете Федерации в пятницу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках официального визита в Москву планирует выступить в пятницу в Совете Федерации.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Кремле сказал: "У вас завтра еще насыщенный рабочий день в Москве, выступление в Совете Федерации".

Лукашенко подтвердил, что получил приглашение выступить перед сенаторами от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.