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Баку назвал гражданскую миссию ЕС в Армении фактором риска в регионе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Присутствие гражданской миссии Евросоюза в Армении на азербайджано-армянской границе создает серьезные риски для стабильности на Южном Кавказе, сказал журналистам замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов.

"Деятельность миссии ЕС в Армении, функционирующей уже второй год как гражданская миссия Европейского союза, но фактически занимающейся разведывательной деятельностью (на азербайджано-армянской границе - ИФ) несет серьезный риск для стабильности в регионе", - заявил он.

Замминистра отметил, что даже в условиях завершения переговоров между Баку и Ереван по тексту мирного соглашения, для мирного сосуществования на Южном Кавказе необходимо, чтобы прекратилась милитаризация Армении и отсутствие третьих стран на армяно-азербайджанской границе.

Говоря о месте и сроках подписания мирного договора между Баку и Ереваном, замминистра подчеркнул, что об это пока говорить преждевременно.

Азербайджан Евросоюз МИД Армения Эльнур Мамедов
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