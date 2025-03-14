Выпуск олова в мире сократился на 2,7% в 2024 году
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Производство рафинированного олова в мире в 2024 году сократилось на 2,7% до 371,2 тыс. тонн, по предварительным данным Международной ассоциации олова (ITA).
На десять компаний пришлось почти 63% глобального производства металла. В совокупности они нарастили выпуск на 14,3 тыс. тонн (на 7%).
Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со значительным отрывом. Перуанская Minsur осталась на втором месте, еще одна китайская компания Yunnan Chengfeng - на третьем, говорится в сообщении ITA.
Индонезийская PT Timah, которая последние несколько лет теряла позиции в мировом рейтинге, в 2024 году нарастила производство на 23,3%. Это позволило компании подняться на четвертую строчку, отодвинув на пятое место Malaysia Smelting Corp. При этом малайзийская компания зафиксировала самое значительное падение объемов выпуска в топ-10 – на 21,4%.
На шестом и восьмом местах остались китайские Guangxi Huaxi (ранее называлась Guangxi China Tin) и Jiangxi New Nanshan. Седьмую позицию сохранила за собой боливийская EM Vinto, увеличив производство на 26,3% - до рекордных 12,7 тыс. тонн.
Thaisarco поднялась на девятое место, оттеснив бельгийскую Aurubis Beerse на последнюю позицию в десятке лидеров.
Объем производства олова в материковой части Китая в прошлом году увеличился на 4,6% до 194 тыс. тонн. В том числе это было обусловлено сильным ростом вторичной переработки металла (на 14,9%), отмечается в пресс-релизе.
По оценке ITA, в 2024 году на глобальном рынке был зафиксирован дефицит олова в размере около 2,2 тыс. тонн. При этом по итогам текущего года ассоциация ожидает небольшого переизбытка металла на фоне повышения объемов выпуска.
Крупнейшие производители олова в мире (тыс. тонн):
|Место
|Компания
|Страна
|Выпуск в 2024г
|в 2023г
|Изм.
|1
|Yunnan Tin Co.*
|Китай
|85
|80,1
|6,2%
|2
|Minsur*
|Перу
|36,3
|31,7
|14,3%
|3
|Yunnan Chengfeng
|Китай
|21,8
|21,8
|-0,1%
|4
|PT Timah
|Индонезия
|18,9
|15,3
|23,3%
|5
|Malaysia Smelting Corp.
|Малайзия
|16,3
|20,7
|-21,4%
|6
|Guangxi Huaxi
|Китай
|16,1
|12
|34,1%
|7
|EM Vinto
|Боливия
|12,7
|10
|26,3%
|8
|Jiangxi New Nanshan
|Китай
|9,7
|9,5
|2,1%
|9
|Thaisarco
|Таиланд
|9,5
|9,2
|3,2%
|10
|Aurubis Beerse
|Бельгия
|7,7
|9,3
|-16,9%
* с учетом производства подразделений
ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка 73% общемирового выпуска этого металла.