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Выпуск олова в мире сократился на 2,7% в 2024 году

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Производство рафинированного олова в мире в 2024 году сократилось на 2,7% до 371,2 тыс. тонн, по предварительным данным Международной ассоциации олова (ITA).

На десять компаний пришлось почти 63% глобального производства металла. В совокупности они нарастили выпуск на 14,3 тыс. тонн (на 7%).

Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со значительным отрывом. Перуанская Minsur осталась на втором месте, еще одна китайская компания Yunnan Chengfeng - на третьем, говорится в сообщении ITA.

Индонезийская PT Timah, которая последние несколько лет теряла позиции в мировом рейтинге, в 2024 году нарастила производство на 23,3%. Это позволило компании подняться на четвертую строчку, отодвинув на пятое место Malaysia Smelting Corp. При этом малайзийская компания зафиксировала самое значительное падение объемов выпуска в топ-10 – на 21,4%.

На шестом и восьмом местах остались китайские Guangxi Huaxi (ранее называлась Guangxi China Tin) и Jiangxi New Nanshan. Седьмую позицию сохранила за собой боливийская EM Vinto, увеличив производство на 26,3% - до рекордных 12,7 тыс. тонн.

Thaisarco поднялась на девятое место, оттеснив бельгийскую Aurubis Beerse на последнюю позицию в десятке лидеров.

Объем производства олова в материковой части Китая в прошлом году увеличился на 4,6% до 194 тыс. тонн. В том числе это было обусловлено сильным ростом вторичной переработки металла (на 14,9%), отмечается в пресс-релизе.

По оценке ITA, в 2024 году на глобальном рынке был зафиксирован дефицит олова в размере около 2,2 тыс. тонн. При этом по итогам текущего года ассоциация ожидает небольшого переизбытка металла на фоне повышения объемов выпуска.

Крупнейшие производители олова в мире (тыс. тонн):

МестоКомпанияСтранаВыпуск в 2024гв 2023гИзм.
1Yunnan Tin Co.*Китай8580,16,2%
2Minsur*Перу36,331,714,3%
3Yunnan ChengfengКитай21,821,8-0,1%
4PT TimahИндонезия18,915,323,3%
5Malaysia Smelting Corp.Малайзия16,320,7-21,4%
6Guangxi HuaxiКитай16,11234,1%
7EM VintoБоливия12,71026,3%
8Jiangxi New NanshanКитай9,79,52,1%
9ThaisarcoТаиланд9,59,23,2%
10Aurubis BeerseБельгия7,79,3-16,9%

* с учетом производства подразделений

ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка 73% общемирового выпуска этого металла.

ITA Yunnan Tin Minsur Yunnan Chengfeng олово
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