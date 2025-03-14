Выпуск олова в мире сократился на 2,7% в 2024 году

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Производство рафинированного олова в мире в 2024 году сократилось на 2,7% до 371,2 тыс. тонн, по предварительным данным Международной ассоциации олова (ITA).

На десять компаний пришлось почти 63% глобального производства металла. В совокупности они нарастили выпуск на 14,3 тыс. тонн (на 7%).

Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со значительным отрывом. Перуанская Minsur осталась на втором месте, еще одна китайская компания Yunnan Chengfeng - на третьем, говорится в сообщении ITA.

Индонезийская PT Timah, которая последние несколько лет теряла позиции в мировом рейтинге, в 2024 году нарастила производство на 23,3%. Это позволило компании подняться на четвертую строчку, отодвинув на пятое место Malaysia Smelting Corp. При этом малайзийская компания зафиксировала самое значительное падение объемов выпуска в топ-10 – на 21,4%.

На шестом и восьмом местах остались китайские Guangxi Huaxi (ранее называлась Guangxi China Tin) и Jiangxi New Nanshan. Седьмую позицию сохранила за собой боливийская EM Vinto, увеличив производство на 26,3% - до рекордных 12,7 тыс. тонн.

Thaisarco поднялась на девятое место, оттеснив бельгийскую Aurubis Beerse на последнюю позицию в десятке лидеров.

Объем производства олова в материковой части Китая в прошлом году увеличился на 4,6% до 194 тыс. тонн. В том числе это было обусловлено сильным ростом вторичной переработки металла (на 14,9%), отмечается в пресс-релизе.

По оценке ITA, в 2024 году на глобальном рынке был зафиксирован дефицит олова в размере около 2,2 тыс. тонн. При этом по итогам текущего года ассоциация ожидает небольшого переизбытка металла на фоне повышения объемов выпуска.

Крупнейшие производители олова в мире (тыс. тонн):

Место Компания Страна Выпуск в 2024г в 2023г Изм. 1 Yunnan Tin Co.* Китай 85 80,1 6,2% 2 Minsur* Перу 36,3 31,7 14,3% 3 Yunnan Chengfeng Китай 21,8 21,8 -0,1% 4 PT Timah Индонезия 18,9 15,3 23,3% 5 Malaysia Smelting Corp. Малайзия 16,3 20,7 -21,4% 6 Guangxi Huaxi Китай 16,1 12 34,1% 7 EM Vinto Боливия 12,7 10 26,3% 8 Jiangxi New Nanshan Китай 9,7 9,5 2,1% 9 Thaisarco Таиланд 9,5 9,2 3,2% 10 Aurubis Beerse Бельгия 7,7 9,3 -16,9%

* с учетом производства подразделений

ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка 73% общемирового выпуска этого металла.