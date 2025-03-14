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Лукашенко заявил о проблемах с железнодорожными перевозками белорусских грузов к морпортам РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проблемах с модернизацией железной дороги по пути из республики к морским портам России, сообщило в пятницу госагентство БелТА.

Выступая в Совете Федерации в пятницу, Лукашенко заявил, что "большое значение для Беларуси имеет модернизация транспортной инфраструктуры, особенно к морским портам".

Президент пояснил, что у республики есть портовые мощности под Санкт-Петербургом, она могла бы существенно расширить свои поставки через порты, "но пока это сдерживается из-за недостаточной пропускной способности железной дороги, в особенности по территории России". По словам Лукашенко, "один из вариантов решения проблемы - восстановление разъездов, которые существовали когда-то, но были разрушены".

"Россияне готовы - и в Питере, и в Ленинградской области, губернаторы молодцы, они готовы подставить свое плечо. Но какая-то тягомотина идет, мы не можем расшить это узкое место. Надо нам как-то двигаться и это делать", - добавил президент.

Он считает перспективным использование железной дороги в направлении северо-западного региона РФ для последующей перевалки грузов через российскую портовую инфраструктуру. "Здесь можем загрузить и торговать, как бы нас ни пугали", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что тема угрозы возможного ареста судов и грузов при прохождении по Балтике обсуждалась им с президентом России Владимиром Путиным.

"Я говорю: "Ну что, Владимир Владимирович, осталось одно - будем сопровождать военными кораблями". А как иначе? Мы не должны все время - по одной щеке ударили, вторую подставлять. Нет, мы так не будем", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия РФ Ленинградская область
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