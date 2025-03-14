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Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на с/х продукцию и удобрения из РФ и Белоруссии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу, что согласовал свою позицию для переговоров с Европарламентом по введению заградительных пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России и Белоруссии.

Речь идет о подготовке регламента ЕС, который "введет пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, а также на некоторые азотосодержащие удобрения", сообщается в коммюнике совета.

Новые пошлины затронут 15% от всего сельскохозяйственного импорта из России в страны Евросоюза (по данным за 2023 год), поясняется в документе. После их введения вся сельхозпродукция из РФ будет облагаться пошлинами ЕС.

"Целью пошлин является снижение зависимости от России и Белоруссии, а также стимулирование внутреннего производства и поддержка индустрии удобрений ЕС, при этом гарантируя, что Россия не получит коммерческой выгоды от продолжения экспорта в союз", - говорится в сообщении совета.

Как полагают в Брюсселе, введение пошлин будет содействовать "диверсификации поставок из третьих стран, чтобы создать стабильные поставки удобрений и, что особенно важно, обеспечить доступность удобрений для фермеров ЕС".

Позиция Совета ЕС также предусматривает "меры по смягчению воздействия на фермеров ЕС в случае значительного роста цен на удобрения".

После того как Европейский парламент примет свою позицию по данному вопросу, оба института ЕС должны будут согласовать совместный текст. Затем совет официально утвердит регламент.

Как сообщалось, в январе Еврокомиссия предложила ввести 50%-ю адвалорную пошлину на оставшийся сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии. Для удобрений предусмотрено поэтапное повышение пошлин с июля 2025 года в течение трех лет до заградительного уровня (315 евро за тонну для азотных и 430 евро за тонну для сложных удобрений).

ЕС Евросоюз РФ Белоруссия
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