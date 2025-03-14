Поиск

Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС достигла рекордных 81,4 года в 2023 году

Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС достигла рекордных 81,4 года в 2023 году
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в странах Европейского союза в 2023 году составила 81,4 года, увеличившись на 0,8 года по сравнению с 2022 годом, сообщило статистическое управление ЕС.

При этом показатель достиг рекорда с начала ведения расчетов в 2002 году, с того момента он вырос на 3,8 года.

Среди государств Евросоюза самая долгая продолжительность жизни ожидается в Мадриде и прилегающей области (86,1 года), итальянской провинции Тренто и на финских Аландских островах (85,1 года). Наименьшие показатели - в трех регионах Болгарии (от 73,9 года до 75,2 года), в Северной Венгрии и французском заморском департаменте Майотта (74,9 года).

У мужчин в Евросоюзе средняя продолжительность жизни в 2023 году выросла на 0,8 года и достигла 78,7 года, у женщин - на 0,7 года, (84 года). Наименьшие гендерные различия зафиксированы в Нидерландах (три года), Швеции и Люксембурге (3,3 года).

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Новый канадский премьер-министр Марк Карни приведен к присяге

Главы МИД G7 обсудили санкции против РФ в случае ее отказа от перемирия на Украине

Трамп заявил о "хорошем и продуктивном" разговоре с Путиным в четверг

Грузия будет добиваться от ICAO запрета российским самолетам летать в Абхазию

Грузия будет добиваться от ICAO запрета российским самолетам летать в Абхазию

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальные переговоры

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Трамп пообещал нормализовать отношения США с Россией

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

На саммите ЕС 20-21 марта будут обсуждать конкурентоспособность союза и Украину

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6016 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });