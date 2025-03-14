Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС достигла рекордных 81,4 года в 2023 году

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в странах Европейского союза в 2023 году составила 81,4 года, увеличившись на 0,8 года по сравнению с 2022 годом, сообщило статистическое управление ЕС.

При этом показатель достиг рекорда с начала ведения расчетов в 2002 году, с того момента он вырос на 3,8 года.

Среди государств Евросоюза самая долгая продолжительность жизни ожидается в Мадриде и прилегающей области (86,1 года), итальянской провинции Тренто и на финских Аландских островах (85,1 года). Наименьшие показатели - в трех регионах Болгарии (от 73,9 года до 75,2 года), в Северной Венгрии и французском заморском департаменте Майотта (74,9 года).

У мужчин в Евросоюзе средняя продолжительность жизни в 2023 году выросла на 0,8 года и достигла 78,7 года, у женщин - на 0,7 года, (84 года). Наименьшие гендерные различия зафиксированы в Нидерландах (три года), Швеции и Люксембурге (3,3 года).