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Южная Корея заявила, что несколько самолетов ВКС РФ вошли в зону южнокорейской ПВО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, несколько российских военных самолетов в субботу утром вошли в опознавательную зону южнокорейской системы ПВО в районе Восточного моря, сообщило агентство "Ренхап".

Отмечается, что "самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи", однако Минобороны страны "направило на место происшествия самолеты своих ВВС для реагирования на ситуацию".

"Ренхап" пишет, что, как было установлено, "вторжение произошло во время учений", другие подробности не приводятся.

Южная Корея ПВО ВКС РФ самолеты
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