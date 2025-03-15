Китайская ракета вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" ("Великий поход-2D") в субботу успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Сывэй гаоцзин-3-02", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере Китая в 12:11 по пекинскому времени (в 07:11 по Москве).

Спутник "Сывэй гаоцзин-3-02" будет использоваться для съемки поверхности различных регионов, мониторинга судоходства и предотвращения стихийных бедствий.

Ракета также вывела на орбиту спутник "Тяньянь-23", который предназначен для видеомониторинга за земельными ресурсами.