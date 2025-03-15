Поиск

Ракета SpaceX вывела на орбиту сразу более 70 мини-спутников

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу вывела на орбиту 74 малых спутника, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии Transporter-13 по массовому запуску коммерческих аппаратов на солнечно-синхронную орбиту выведены микроспутники, кубсаты, возвращаемая на Землю капсула W-3 калифорнийской компании Varda Space Industries (Компания Varda уже запустила и вернула две такие капсулы, прототипы своих планируемых орбитальных мини-фабрик) и орбитальная платформа, несущая 11 полезных нагрузок, которые будут развернуты позднее.

Запуск ракеты был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 23:43 по времени Тихоокеанского побережья США (в 09:43 по Москве). Примерно через 2,5 часа все аппараты были выведены на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-1 на базе во Флориде.

США SpaceX Falcon 9
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стармер намерен призвать сторонников Киева усилить давление на РФ

Стармер намерен призвать сторонников Киева усилить давление на РФ

Что случилось этой ночью: суббота, 15 марта

Южная Корея заявила, что несколько самолетов ВКС РФ вошли в зону южнокорейской ПВО

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу

Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу

Трамп считает, что переговоры с РФ по Украине продвигаются достаточно хорошо

Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС достигла рекордных 81,4 года в 2023 году

Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС достигла рекордных 81,4 года в 2023 году

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Новый канадский премьер-министр Марк Карни приведен к присяге

Главы МИД G7 обсудили санкции против РФ в случае ее отказа от перемирия на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6018 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });