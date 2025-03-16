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Латвия приостановила работу на единственном пункте пропуска с Белоруссией

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Латвийские таможенники с 14:00 по московскому времени прекратили оформлять транспорт на единственном действующем пункте пропуска "Григоровщина", сообщили в воскресенье в Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии.

Отмечается, что движение грузовых и легковых транспортных средств остановлено как на въезд в Белоруссию, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты.

"В настоящее время очереди из авто на данном направлении отсутствуют. Вместе с тем, сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину", - заявили в ГТК.

В Белоруссии пообещали дополнительно сообщить о возобновлении движения.

Латвия Белоруссия Григоровщина
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