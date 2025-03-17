Украина и отношения с США - в повестке заседания Совета ЕС по иностранным делам

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке и отдельно - в Сирии, а также Иран и отношения Евросоюза с США.

Заседание Совета ЕС по иностранным делам начнется с обсуждения украинской ситуации, выступит министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщается в материалах к министерскому совещанию.

В них отмечается, что последующие дебаты 27 глав МИД будут проходить "на фоне осуществляемых инициатив США и Европы, включая украинско-американскую встречу в Саудовской Аравии и специальный Европейский совет 6 марта, а также в преддверии Европейского совета 20-21 марта".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас "подчеркнет важность предоставления Украине постоянной военной поддержки", в том числе посредством инициативы главы дипломатии ЕС по усилению военной помощи Евросоюза в 2025 году. Каллас, как ожидается, сделает акцент на предоставлении Украине "адекватных гарантий безопасности, включая укрепление обороноспособности Украины" и поддержании "максимального давления на Россию".

Обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке будет по преимуществу сосредоточен на положении дел в секторе Газа, где, по оценке Совета ЕС, "прекращение огня находится на критическом этапе, и крайне важно обеспечить освобождение всех заложников и поток гуманитарной помощи".

Обсуждение затронет ситуацию на Западном берегу реки Иордан, поддержку Евросоюзом Палестинской национальной администрации, перспективу двугосударственного решения конфликта, а также деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Что касается Сирии, ожидается обсуждение недавней вспышки насилия в прибрежном регионе страны, приведшего к большому числу жертв, в том числе среди гражданского населения. Совет ЕС планирует подтвердить поддержку страны и мирного и инклюзивного перехода с целью содействия политической и экономической стабильности, в том числе с использованием результатов девятой Брюссельской конференции по Сирии, которая состоится в тот же день во второй половине дня.

Повестка заседания предусматривает обмен мнениями о политике ЕС в отношении Ирана. В центре внимания могут быть, в том числе, такие вопросы как произвольные задержания в стране граждан ЕС, дестабилизирующая роль Тегерана в ближневосточном регионе, а также его ядерный потенциал.

Обсуждение отношений ЕС-США предполагается сконцентрировать на последствиях решений Соединенных Штатов в области внешней политики и подходе ЕС к соответствующей проблематике. Каллас проинформирует министров о своем участии во встрече глав МИД стран G7 12-14 марта.