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В МИД РФ считают неуместными разговоры об отправке западных миротворцев на Украину

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Разговоры о возможности отправки на Украину миротворческого контингента НАТО или Евросоюза неуместны и абсурдны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Миротворчество и НАТО - вообще несовместимые вещи. Они очень бахвалятся, что это оборонительный союз, но реальная история альянса состоит из военных операций, череды агрессий без всякого повода лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть свою гегемонию в мировых и региональных делах. Поэтому все эти разговоры абсолютно неуместны и абсурдны", - сказал Грушко.

Он подчеркнул, что Москве "абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве".

"В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта", - добавил Грушко.

"К вопросу о каком-то международном сопровождении соглашения можно подойти лишь тогда, когда это соглашение будет выработано. И если стороны придут к пониманию о том, что "мирный пакет" нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока - сотрясание воздуха", - подытожил замглавы МИД РФ.

Александр Грушко НАТО МИД РФ
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