Фондовые индексы США завершили неделю уверенным ростом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили пятницу уверенным ростом после существенного снижения ранее на прошлой неделе, сообщает Trading Economics.

Настроение инвесторов не испортили даже слабые экономические данные.

Индекс потребительского доверия в США в марте упал до минимума с ноября 2022 года. Его значение составило 57,9 пункта по сравнению с 64,7 пункта в феврале, по предварительным расчетам Мичиганского университета. Аналитики ожидали менее значительного снижения - в среднем до 63,1 пункта.

При этом инфляционные ожидания американцев на ближайший год в марте повысились до 4,9% - максимума с ноября 2022 года. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,9% с 3,5% - это самый значительный месячный скачок с 1993 года.

Локомотивом подъема выступил технологический сектор.

Цена акций Nvidia Corp. повысилась на 5,3% - до $121,67. Тайваньский производитель полупроводниковой продукции Foxconn Technology сообщил о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 13%, что может дать конкурентное преимущество Nvidia, полагают эксперты. Между тем аналитики Mizuho ухудшили прогнозную цену для бумаг чипмейкера до $168 со $175.

Котировки бумаг Rubrik Inc. взлетели на 27,8%. Компания, занимающаяся кибербезопасностью, в четвертом финквартале (ноябрь-январь) получила скорректированный убыток существенно меньше, чем ожидали эксперты, а также дала хороший прогноз на текущий период.

Акции Tesla подорожали на 3,9% (до $249,98) несмотря на то, что аналитики Wells Fargo ухудшили прогнозную котировку для них до $130 со $135 с сохранением рекомендации "ниже рынка".

Стоимость Ulta Beauty Inc. за день выросла на 13,7%. Владелец сети магазинов косметики в четвертом финквартале (ноябрь-январь) сократил выручку и чистую прибыль, однако оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Акции DocuSign Inc. подскочили в цене на 14,8%. Разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов в четвертом финквартале (ноябрь-январь) зафиксировал резкий рост чистой прибыли, а также увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Бумаги производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive взлетели на 16,1% (до $7,05). Аналитики Canaccord подняли рекомендацию для них до "покупать" с "держать" с прогнозной ценой $10.

Котировки бумаг розничного продавца автозапчастей O'Reilly Automotive выросли на 2,9% - до $1327,41. Компания объявила о намерении провести в июне сплит акций с коэффициентом "15 к 1".

Кроме того, стоимость бумаг Palantir Technologies Inc. поднялась на 8,3%, Super Micro Computer Inc. - на 7,9%, Micron Technology Inc. - на 6,2%, American Express Co. - на 3,6%, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group - на 3,2%, Microsoft Corp. - на 2,6%, Amazon.com Inc. - на 2,1%, Apple Inc. - на 1,8%, Boeing Co. - на 1,6%.

В то же время цена ADR Li Auto снизилась на 4,4%. Китайский производитель электромобилей увеличил выручку в четвертом квартале на 6,1% (до рекорда), однако его чистая прибыль упала в 1,6 раза.

Также подешевели акции Abbott Laboratories - на 2,5%, Dollar Tree Inc. - на 2,2%, Dollar General - на 1,2%, Nike Inc. - на 1,4%, Verizon Communications - на 0,3%, Procter & Gamble Co. - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 674,62 пункта (на 1,65%) и составил 41488,19 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 117,42 пункта (на 2,13%) - до 5638,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 451,07 пункта (на 2,61%) и завершил сессию на отметке 17754,09 пункта.

Тем не менее за всю прошедшую неделю S&P 500 и Nasdaq потеряли более 2%. Dow Jones упал на 3,1%, что стало максимальным недельным снижением за два года, по данным Trading Economics.