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AstraZeneca купит бельгийскую EsoBiotech за $1 млрд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca купит все акции бельгийской EsoBiotech за сумму до $1 млрд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Предполагается, что при закрытии сделки будет выплачено $425 млн. Остальные $575 млн станут выплачиваться поэтапно в качестве условного вознаграждения.

Ожидается, что в случае исполнения всех обычных условий и получения всех необходимых разрешений сделка будет закрыта во втором квартале 2025 года.

Разработанная EsoBiotec платформа ENaBL использует таргетированные лентивирусы (вирусы из семейства ретровирусов с длительным инкубационным периодом) для доставки к иммунным клеткам генетических инструкций, помогающих им атаковать опухолевые клетки.

Предлагаемые EsoBiotec методы клеточной терапии показали многообещающие результаты, отмечает AstraZeneca, и способны сделать трансформирующие методы клеточной терапии доступными для гораздо большего числа пациентов.

Котировки акций AstraZeneca снижаются на 0,8% на торгах в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 13,7%.

AstraZeneca EsoBiotech
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