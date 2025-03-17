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Ученые выяснили, что подледное ложе Антарктиды может быть холоднее, чем предполагается

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Основание ледникового покрова Антарктиды может быть намного холоднее, чем предполагается в настоящее время. Такие выводы сделали российские и китайские ученые по итогам совместного бурения скважины в Антарктиде.

Об этом сообщается на сайте "ВНИИОкеангеологии", базовой научной организации Минприроды и Роснедр по геологическому изучению континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

"С начала XXI века средний уровень Мирового океана поднялся на 8 см. Но если в 2000 году вклад таяния антарктических ледников в подъем уровня океана составлял около 5% по отношению к другим компонентам, то сейчас он уже достиг 10-11% и будет заметно возрастать с каждым годом. Изучение баланса массы ледникового покрова Антарктиды (т.е. насколько и почему изменяется общий объём льда) и моделирование его пространственной динамики и поведения являются важнейшими задачами современных гляциологических и геолого-геофизических исследований. Это необходимо для понимания того, что нас ожидает в ближайшем будущем в связи с глобальным потеплением", - говорится в информации.

По результатам совместного бурения РФ и КНД скважины в Антарктиде (на Земле принцессы Елизаветы) и анализа полученных данных в журнале "Communications Earth & Environment" научного издательства Nature Portfolio опубликована статья "Измерения температуры в основании ледникового покрова Антарктиды показывают, что он может быть холоднее, чем прогнозировалось", - сообщила "ВНИИОкеангеология".

"Измерения температуры на дне скважины выявили холодное подстилающее основание, несмотря на то что прогнозировались относительно теплые условия, которые способствуют таянию льда. Результаты исследований свидетельствуют о том, что подлёдное ложе Антарктиды может быть локально холоднее, чем предполагается по моделированию, и существующие модели должны тщательно уточняться и снабжаться подтвержденными исходными данными", - приводит "ВНИИОкеангеологии" данные из статьи.

Антарктида ВНИИОкеангеология Антарктика Роснедра
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