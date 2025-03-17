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Chevron купила почти 5% акций Hess на открытом рынке в январе-марте

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Chevron Corp. в январе-марте 2025 года выкупила на открытом рынке 15,38 млн акций Hess Corp., что соответствует 4,99% бумаг последней.

Как говорится в сообщении Chevron для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), акции приобретались по ценам ниже стоимости, предусмотренной в рамках сделки по покупке Hess, анонсированной в 2023 году. Покупка бумаг показывает, что Chevron уверена в том, что завершит сделку с Hess, отмечается в сообщении.

Исходя из стоимости акций Hess на закрытие рынка в пятницу, цена приобретенного пакета составляет $2,27 млрд.

Chevron объявила о покупке Hess за $53 млрд в октябре 2023 года. Предполагалось, что акционеры Hess получат за каждую свою бумагу по 1,025 акции Chevron. На момент сделки акция Hess, таким образом, оценивалась в $171.

Chevron приняла решение купить Hess главным образом из-за доли компании в крупном нефтяном проекте в Гайане, оператором которого является Exxon Mobil Corp. Однако спустя примерно полгода после заключения сделки Exxon заявила о преимущественных правах на приобретение доли в проекте. Разбирательства в Международной торговой палате по этому вопросу начнутся в мае, а решение будет вынесено к сентябрю.

Акции Hess прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов в понедельник, стоимость бумаг Chevron увеличилась на 0,8%.

Chevron Hess
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