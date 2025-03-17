Посол ОАЭ в Москве назвал Рамадан возможностью укрепить духовно-нравственные ценности

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ОАЭ привержены продвижению ценностей толерантности на местном и международном уровнях, заявил в понедельник посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

Выступая на эмиратском вечере, посвященном теме "Толерантность и сосуществование", посол Аль-Джабер отметил, что "месяц Рамадан — это возможность укрепить духовно-нравственные ценности в обществе".

"В ОАЭ проживают представители более 200 национальностей, что делает страну ведущим в мире инкубатором культурного и религиозного разнообразия", - сказал Аль-Джабер.

Посол напомнил, что его высочество шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, объявил 2025 год "Годом сообщества" в ОАЭ под лозунгом "Плечом к плечу".

"Это национальная инициатива направлена на повышение важности общественных связей, создание сплоченного и вдохновленного общества, укрепление семейных и социальных связей, развитие межпоколенческих отношений и создание инклюзивных пространств, призванных расширять сотрудничество, поддерживать социальную принадлежность и обмениваться опытом", - подчеркнул Аль-Джабер.