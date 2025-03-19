Ближний Восток получил безопасный транспортный коридор

Научный сотрудник ИМЭМО РАН рассказал о новом наземном маршруте для Израиля в контексте политической обстановки в регионе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания открыли новый наземный коридор для транспортировки товаров в Израиль.

О том, что означает этот шаг для политического положения на Ближнем Востоке, беседует наш политический обозреватель Вячеслав Терехов с научным сотрудником Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Станиславом Лазовским.

Вопрос об уходе от обстрелов хуситами блестяще решен!

Корр.: Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания открыли новый наземный транспортный коридор для Израиля. Он сэкономит 80% времени и средств на транспортировке грузов через Красное море и Суэцкий канал. Маршрут соединяет порт Джебель – Али с портом в Хайфе в Израиле и проходит через Эр-Риад и Амман. Но самое главное, грузы не пострадают от обстрелов хуситов. Это означает, что в регионе развивается новое экономико-политическое положение?

Лазовский: Этот шаг, в первую очередь, связан с действующими соглашениями этих стран с Израилем. Например, у Иордании еще с 1994 года действует двустороннее мирное соглашение с Израилем, а у Арабских Эмиратов и Бахрейна с Израилем подписаны в 2020 году так называемые соглашения Авраама, которые нормализуют их отношения. Правда, Саудовская Аравия не имеет дипломатических отношений с Израилем, но с помощью Соединенных Штатов были достигнуты некоторые прогрессы в этом направлении, и можно сказать, что нормализация отношений между ними явно планируется.

Именно эти ранее подписанные политические соглашения и позволяют реализовываться такого рода проектам. И, естественно, эта логистическая схема позволяет товарам беспрепятственно проходить через Саудовскую Аравию и Иорданию. На этом пути они не отслеживаются как израильские товары, пока не доберутся до порта Хайфы. Таким образом, одни товары следуют из Израиля в Европу, другие из Европы в Израиль или через Израиль в те страны, куда предназначены. По сравнению с объездом вокруг Африки такой маршрут экономит около 20 дней, а по некоторым направлениям вместо нескольких недель грузы в пути находятся два-три дня! Особенно значительная экономия времени для грузов, предназначенных из Израиля в Китай.

Новый маршрут решает не только логистическую проблему

Корр.: Обращает на себя внимание тот факт, что до Трампа, хотя эти соглашения давно действовали и хуситы обстреливали корабли, эти страны все-таки не отважились на такой шаг. Вероятно, Трамп подталкивает регион к возобновлению движения в сторону нормализации отношений с Израилем?

Лазовский: Да, я думаю, это целенаправленная политика нового президента США, в том числе и для противоборства с Ираном. Особенно если посмотреть на риторику президента насчет Ирана. И к тому же позиции Ирана ослабли в результате событий в Сирии и в Ливане, а позиции Израиля, соответственно, только усилились. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Арабские Эмираты и Саудовская Аравия являются стратегическими партнерами США.

Корр.: Иран активно и жестко раскритиковал позицию Саудовской Аравии. Это политические разногласия или противоречия между суннитами и шиитами, особенно если принять во внимание, что так называемая "шиитская дуга" уже перестала существовать?

Лазовский: Я думаю, это больше политическое событие, нежели противостояние суннитов и шиитов, хотя и это отчасти тоже имеет место быть. Просто Иран при посредничестве Китая нормализовал свои отношения с Саудовской Аравией, и здесь получается такая дихотомия: Саудовская Аравия, с одной стороны, официально нормализовала отношения с Ираном, но с Израилем такого не произошло. Однако это не помешало Саудовской Аравии стать частью такого логистического пути.

И, безусловно, бизнес есть бизнес, и Саудовская Аравия получает немалые деньги за транзит товаров. Получается двойная выгода - и экономическая, и политическая. И думаю, что в меньшей степени эти соглашения свидетельствуют об обострении известного противостояния между двумя религиозными группировками. Понятно, что Иран и Саудовская Аравия всегда боролись за религиозную доминацию в регионе, но в данном случае это больше политика и экономика, чем шиитско-сунитские проблемы.

Корр.: И все же эти соглашения можно рассматривать как серьезный шаг, свидетельствующий о том, что Саудовская Аравия в ближайшее время может выйти на официальные договоренности с Израилем?

Лазовский: Я думаю, так и произойдет. Учитывая решимость в этом вопросе и Соединенных Штатов, и Израиля, я думаю, что Саудовская Аравия, если не в ближайшее время, то в какой-то среднесрочной перспективе выйдет на признание и на установление официальных дипломатических отношений с Израилем.

Корр.: Получается, что мы находимся на пороге нового, серьезного изменения политического положения на Ближнем Востоке, нового распределения сил?

Лазовский: Распределение сил, так или иначе, всегда происходит и балансируется в том или ином направлении, особенно сейчас, когда позиции Израиля сильнее. Но еще непонятно, что будет с хуситами, потому что сейчас Соединенные Штаты начали свою операцию против них, и американский флот получил разрешение на активный обстрел столицы Йемена и позиций самих хуситов. Результаты непонятны. Скорее всего, это нанесет какой-то ущерб хуситам, но, как мне кажется, не такой существенный.

Корр.: Тактика хуситов известна: когда начинается обстрел, они уходят в горы, их там не достанешь. Столицу можно разбить, но в горах их не достать.

Лазовский: Да. И поэтому можно только поразмышлять: прекратятся ли атаки хуситов на торговые суда? Если не прекратятся, то у Израиля уже есть сухопутный маршрут, если прекратятся, то у него будет два маршрута. В принципе, во всех смыслах для Израиля это не так плохо, наоборот, даже хорошо.

Новая логистика на Ближнем Востоке меняет мировую?

Корр.: Я помню, в свое время, премьер Нетаньяху очень активно, правда, еще до событий в Газе, говорил о возможности открытия нового пути из Индии через Израиль в Европу. Сейчас, в феврале этого года индийский премьер-министр Моди после переговоров в Белом Доме заявил о возможности наладить транспортный маршрут: Индия - Ближний Восток – Израиль – Европа, и далее в США.

В какой степени это серьезно? Это уже продуманное или пока политическое предложение? Нужно строить или развивать имеющиеся порты, авто и железные дороги и так далее! Часть из ныне действующих уже принадлежат Китаю.

Лазовский: Я думаю, пока это предложение находится в стадии обсуждения, а не реализации. К тому же Израиль планирует еще и альтернативный маршрут, который будет проходить через Шри-Ланку. Он тоже обсуждается. И, по-моему, в январе объявляли, что Израиль работает над планом создания пути из Индии через Абу-Даби. Все это пока в стадии обсуждения.

Корр.: Исходя из нашего разговора, можно сказать, что мы находимся на пороге транспортного логистического передела в мире. Если Саудовская Аравия решительно намерена открыть этот участок, то тогда, действительно, вариант через Ближний Восток из Индии или Китая вполне реален, хотя и конкурентен китайскому.

Лазовский: Я думаю, вполне возможно. Но когда? И все же, вернемся к началу нашей беседы и добавим, что плюс нового маршрута еще и в том, что он решает не только острые вопросы защиты от хуситов, но и позволяет избежать движения товаров через Ливан или Сирию! По территории Саудовской Аравии их перевозить безопасно.