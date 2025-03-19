МИД Армении заявил, что действия страны в приграничье укладываются в логику обороны

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В повестке Армении нет вопросов, предполагающих методы силового решения, однако республика готовится к противодействию возможной агрессии, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения может готовиться к одному силовому сценарию - противодействию возможной агрессии, а это - законное право любой страны, и все шаги Армении в приграничных районах укладываются исключительно в логику обороны", - сказала Бадалян армянскому госинформагентству "Арменпресс", комментируя заявления пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

На просьбу прокомментировать обвинения Баку в милитаризации Армении, размещении штурмового вооружения в приграничных районах, что может стать обоснованием того, что Армения готовится к силовому сценарию, Бадалян ответила: "Силового сценария для решения какого вопроса? Решение какого вопроса повестки республики Армения может предполагать силовой путь? Такой комментарий может возникнуть только по вопросу оккупированных территорий республики Армения площадью более 200 квадратных километров, по поводу которого Армения четко заявила, что не ставит вопроса о решении этой проблемы силовым путем, поскольку процесс делимитации границы и теперь еще и согласованный текст мирного соглашения создали все возможности для решения этого вопроса мирным путем".

По ее словам, Армения не миллитаризируется, а реализует стратегию трансформации армии.

"Еще раз подтверждаю приверженность Армении мирной повестке и призываю Азербайджан начать консультации о месте и сроках подписания согласованного текста соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном"", - сказала Бадалян.

На обвинения Азербайджана в невыполнении Арменией своих обязательств по возобновлению деятельности региональных коммуникаций и предложении сложных и протяженных маршрутов транспортной связи между западными регионами Азербайджана и Нахичеванью, Бадалян заявила, что "у Армении нет односторонних обязательств в вопросе открытия региональных экономических и транспортных коммуникаций".

"Отдельная повестка транспортного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахичеванью является частью более широкой повестки разблокирования региональных транспортных и экономических связей, которая включает также разблокирование Республики Армения. Во-вторых, Армения предложила на первом этапе запустить железнодорожные грузовые перевозки Зангелан-Мегри-Ордубад-Ерасх. Это возможно кратчайшая железная дорога между Зангеланом (Азербайджан - ИФ) и Ордубадом (Нахичеванская автономная республика, Азербайджан - ИФ). Что касается автомагистралей, то у нас есть те дороги, которые есть, и тот рельеф, который мы имеем, и обвинять нас в том, что мы горная страна, по крайней мере, несерьезно", - заявила пресс-секретарь МИД Армении.

Она отметила, что правительство Армении заявило на самом высоком уровне, что не имеет цели нагнетания ситуации и продолжает действовать согласно принципам мирной повестки, предлагает начать консультации о месте и сроках подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

"Очевидно, что предлагающийся процесс не является ни сложным, ни нереализуемым", - сказала она.

Говоря о возможности роспуска Минской группы ОБСЕ и внесения изменений в Конституцию Армении, Бадалян заявила, что Ереван заявлял на самом высоком уровне о готовности рассмотреть вопрос о роспуске Минской группы ОБСЕ.

"Армения просто хочет быть уверена, что это означает де-факто и де-юре прекращение конфликта, а не перенос его на территорию Республики Армения в контексте нарратива о так называемом "западном Азербайджане"", - сказала она.

"Что касается Конституции, то решение Конституционного суда Армения от 26 сентября 2024 года сделало очевидным, что Конституция Армении не содержит никаких территориальных претензий к какой-либо стране. Напротив, Республика Армения считает, что Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении. Но мы также считаем, что согласованный текст мирного соглашения решает эту проблему. Потому что в согласованном тексте говорится, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга по границам республик СССР, не имеют друг к другу территориальных претензий и обязуются не предъявлять таких претензий в будущем", - заявила пресс-секретарь МИД Армении.