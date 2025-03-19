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Ставки по ипотеке в США выросли впервые за 9 недель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США увеличился на 5 базисных пунктов на прошлой неделе, причем рост был отмечен впервые за девять недель.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 14 марта, составила 6,72% годовых против 6,67% неделей ранее.

На предыдущей неделе ставка находилась на минимальном уровне с начала декабря.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 6,2% после подъема на 11,2% неделей ранее. В том числе количество заявок на покупку нового дома практически не изменилось, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки упало на 13%.

США
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