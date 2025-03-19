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Испанский банк Santander закроет пятую часть отделений в Великобритании

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Испанский банк Santander закроет 95 из 444 отделений в Великобритании, то есть 20% своей сети.

Такое решение принято в связи с тем, что клиенты банка все больше переключаются на интернет-сервисы.

Из оставшихся 349 отделений Santander в Великобритании лишь 290 будут предлагать полный спектр услуг, говорится в сообщении банка. Остальные с июня будут работать по сокращенному графику или не будут иметь кассового обслуживания.

"Мы наблюдаем стремительный рост числа клиентов, выбирающих цифровые банковские услуги: количество онлайн-транзакций с 2019 года увеличилось на 63%, в то время как количество финансовых транзакций в банковских отделениях за то же время снизилось на 61%", - отмечают в Santander.

Сокращение числа отделений в Великобритании ставит под угрозу 750 рабочих мест, пишет The Wall Street Journal.

На конец прошлого года число сотрудников британской "дочки" Santander, занятых полный день, составляло порядка 18 тыс., количество активных клиентов – 14 млн.

Santander Великобритания
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